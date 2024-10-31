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В Котово снова рванули трубы: дома и школа без тепла

Очередная авария произошла на теплопроводе в Котово Волгоградской области.

Источник: AP 2024

Как сообщает V102.RU со ссылкой на Единый портал ЖКХ Котово и Котовского района, порыв на теплотрассе случился накануне, 30 октября. Без тепла остались дома по улицам: Победы 26, 28, 30; ВЛКСМ 9, Губкина 10, а также 2-ая школа. Работы по устранению порыва продолжатся и сегодня, 31 октября, заверили в коммунальных службах.

Между тем, по сообщениям жителей города, с начала отопительного сезона в городе остаются холодными батареи в некоторых домах. При этом горожанам уже принесли квитанции с полной суммой за отопление, которого они не видели. Ранее в ООО «Электросбыт», которое в настоящее время является поставщиком тепла в городе коммунальных катастроф, обещали, что плата за отопление будет скорректирована после получения от УК данных о фактическом поступлении тепла в дома.

ЖКХ