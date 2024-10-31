В Котово снова рванули трубы: дома и школа без тепла

Между тем, по сообщениям жителей города, с начала отопительного сезона в городе остаются холодными батареи в некоторых домах. При этом горожанам уже принесли квитанции с полной суммой за отопление, которого они не видели. Ранее в ООО «Электросбыт», которое в настоящее время является поставщиком тепла в городе коммунальных катастроф, обещали, что плата за отопление будет скорректирована после получения от УК данных о фактическом поступлении тепла в дома.