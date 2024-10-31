«Кто не спрятался, тот в военкомат». Белорусский призывник пришел в военкомат с шуткой на майке, а военком оценил ее

В Беларуси военком оценил шутку на майке белорусского призывника, пишет издание «Край смалявiцкi».
В сообщении сказано, что в стране продолжается активная фаза призывной кампании. Военный комиссар Смолевичского района и Жодино Юрий Шерстень сообщил, что молодые люди положительно относятся к исполнению долга по защите Беларуси.
— Призывники Смолевичского района — ребята с отличным чувством юмора, которое пригодится им и в службе в армии, — отметил военком.
Сообщается, что будущий военнослужащий Илья Куркуль пришел в Смолевичский военкомат для контрольной проверки документов в майке, которая содержит следующую надпись: Кто не спрятался, тот в военкомат". Офицеры чувство юмора молодого человека оценили.
Говорится, что в скором времени Илья пополнит ряды одного из прославленных соединений внутренних войск. Молодой человек уверен в том, что в военной службе есть место шутке, а также здоровому юмору.
Ранее Минобороны Беларуси сказало об отправке призывников на срочную военную службу.
Тем временем Генштаб заявил, что призывной возраст не будут менять в Беларуси.