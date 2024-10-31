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«Кто не спрятался, тот в военкомат». Белорусский призывник пришел в военкомат с шуткой на майке, а военком оценил ее

Белорус пришел на призыв в майке «Кто не спрятался, тот в военкомат».

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси военком оценил шутку на майке белорусского призывника, пишет издание «Край смалявiцкi».

В сообщении сказано, что в стране продолжается активная фаза призывной кампании. Военный комиссар Смолевичского района и Жодино Юрий Шерстень сообщил, что молодые люди положительно относятся к исполнению долга по защите Беларуси.

— Призывники Смолевичского района — ребята с отличным чувством юмора, которое пригодится им и в службе в армии, — отметил военком.

Сообщается, что будущий военнослужащий Илья Куркуль пришел в Смолевичский военкомат для контрольной проверки документов в майке, которая содержит следующую надпись: Кто не спрятался, тот в военкомат". Офицеры чувство юмора молодого человека оценили.

Говорится, что в скором времени Илья пополнит ряды одного из прославленных соединений внутренних войск. Молодой человек уверен в том, что в военной службе есть место шутке, а также здоровому юмору.

Ранее Минобороны Беларуси сказало об отправке призывников на срочную военную службу.

Тем временем Генштаб заявил, что призывной возраст не будут менять в Беларуси.