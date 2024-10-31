Небывалый нерест зафиксировали на реке Анюй в Хабаровском крае

«Приятно было видеть, что нерестилища Анюя сохранили свой естественный вид и кета в них прекрасно отнерестилась. Мы видели очень много гнезд. Около 10 тысяч особей встретили только в пяти местах. Я рад, что 2024 год нам подарил рыбу» — резюмировал участник исследования, известный хабаровский ихтиолог Сергей Золотухин.