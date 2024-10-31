Небывалый нерест зафиксировали на реке Анюй в Хабаровском крае

Впервые за последние четыре года в Анюй зашло на нерест большое количество кеты. Сотрудники Анюйского национального парка им. В. К. Арсеньева совместно с учеными г. Хабаровска и представителями коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края обследовали нерестилища реки Анюй, сообщили ИА AmurMedia в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
В середине октября уровень воды в протоках заповедного «родильного дома» кеты стал очень низким, поэтому группе экспертов удалось пройти не везде. Однако даже там, где они побывали — отметили, что количество рыбы, зашедшей на нерест достаточно большое.
«Приятно было видеть, что нерестилища Анюя сохранили свой естественный вид и кета в них прекрасно отнерестилась. Мы видели очень много гнезд. Около 10 тысяч особей встретили только в пяти местах. Я рад, что 2024 год нам подарил рыбу» — резюмировал участник исследования, известный хабаровский ихтиолог Сергей Золотухин.
На других нерестовых участках заход рыбы фиксировали специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), а также опергруппа «Заповедного Приамурья».
Госинспекторы зафиксировали количество рыбы с помощью квадрокоптера и также отметили, что подобного не бывало на Анюе последние четыре года.
Окончательные итоги нереста кеты в Анюйском национальном парке им. В. К. Арсеньева будут известны позже.