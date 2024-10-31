Расписание реверса на Борском мосту вновь изменится с 1 ноября

В сторону на въезд в Нижний Новгород с понедельника по четверг полоса будет работать с 4:00 до 10:55, с 13:00 до 15:25 и с 19:00 до 19:55, по пятницам — с 4:00 до 10:55 и с 13:00 до 13:55, по субботам — с 15:00 до 17:55 и с 20:00 до 21:55, а по воскресеньям — с 4:00 до 7:55 и с 11:00 до 4:00.