Расписание реверса на Борском мосту вновь изменится с 1 ноября

Расписание реверсивной полосы на Борском мосту вновь изменится с 1 по 15 ноября. Новый режим регулирования светофоров опубликован на сайте главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.
В сторону на въезд в Нижний Новгород с понедельника по четверг полоса будет работать с 4:00 до 10:55, с 13:00 до 15:25 и с 19:00 до 19:55, по пятницам — с 4:00 до 10:55 и с 13:00 до 13:55, по субботам — с 15:00 до 17:55 и с 20:00 до 21:55, а по воскресеньям — с 4:00 до 7:55 и с 11:00 до 4:00.
В обратном направлении реверс доступен с понедельника по четверг с 11:00 до 12:55, с 15:30 до 18:55 и с 20:00 до 3:55, по пятницам — с 11:00 до 12:55, с 14:00 до 4:00, по субботам — с 4:00 до 14:55, с 18:00 до 19:55 и с 22:00 до 3:55, а по воскресеньям — с 8:00 до 10:55.
Напомним, с 26 марта 2024 года старый Борский мост закрыт на капремонт. Движение автомобильного транспорта сейчас осуществляется по новому мосту с использованием реверсивной полосы. Водителям доступны по одной основной полосе в каждую сторону, а при включении зеленого сигнала светофора разрешен выезд на центральную — реверсивную полосу.