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Южноуральцев призвали не отправляться в дальние поездки

Челябинскую область накроет снегопадами и метелями.

Сейчас в Олбани: +19° 3 м/с 60% 758 мм рт. ст. +12°

Об этом предупреждает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

По прогнозам, погода ухудшится в ближайшие два дня: в регионе ожидаются снег, метели. Кроме того, на дорогах может образоваться гололед.

«Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий», — подчеркнули в ведомстве.

Также всем водителям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах: важно соблюдать дистанцию, ехать на скорости, при которой можно полностью контролировать ход автомобиля. Также не стоит забывать об использовании ближнего света и противотуманных фар, ведь в метель дальний свет не позволит разглядеть саму дорогу, а только летящий снег.

На время ухудшения погоды сотрудники Госавтоинспекции несут усиленный режим службы, чтобы прийти на помощь автовладельцам в любую минуту.