Южноуральцев призвали не отправляться в дальние поездки

Также всем водителям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах: важно соблюдать дистанцию, ехать на скорости, при которой можно полностью контролировать ход автомобиля. Также не стоит забывать об использовании ближнего света и противотуманных фар, ведь в метель дальний свет не позволит разглядеть саму дорогу, а только летящий снег.