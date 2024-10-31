Сотрудников МЧС, тушивших пожар на нефтебазе в Феодосии, наградят

Сотрудников МЧС, которые отличились в ходе тушения пожара на нефтебазе в Феодосии, наградят. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.
«Весь личный состав пожарной охраны, принимавший участие в тушении этого пожара, а это более 100 человек, на сегодняшний день награжден премиями, — отметил руководитель МЧС в ходе прямой линии на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.
Глава ведомства добавил, что особо отличившихся пожарных собираются представить к наградам Совмина, Госсовета и Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма. Кроме того, решается вопрос о представлении этим людям ведомственных наград МЧС России.
Еременко добавил, что это был пожар наивысшей степени сложности. Сотрудникам МЧС пришлось работать круглосуточно и в очень трудных условиях.