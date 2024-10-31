Грядут холода, а вдобавок отключают электричество: Кто из жителей Кишинева в четверг, 31 октября, останется без света — публикуем адреса

Некоторые столичные потребители в четверг, 31 октября, останутся без света. Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
Буюканы:
- ул. Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, пер. Пьетрэрией, 19, К. Ешилор, 30 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
- ул. А. Матеевича, 53, 77A, 999, А. Крихан, 11−33, 12−32, 38A, 38B, 42−44, Дымбулуй, 1−7, 7A, 2−6, Др. Виилор, 1, 2/4, Гиочеилор, 999, Тимиш, 3−19, 999, 6−12, 12A, 16−32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/2A, Университэций, 25 — с 08:50 до 18:00.
Чеканы:
- ул. Индустриалэ, 5, 10, M. Дрэган, 11, 11A, M. Маноле, 3−7, 7/3, 9, 12, Транснистрия, 5/1, 5/9, 7, 10/2, 10/5, 16/2, 999 — с 09:20 до 17:20.
Рышкановка:
- ул. А. Дога, 24/1, 26, 32, К. Мошилор, 20, Анкара, 9, Чевкарь, 4, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 14, Студенцилор, 9, 13/2, пер. Студенцилор, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 13/1, 13/2, 15A, 15A блок 1, 15A S2, 15B, 15B блок 2, 16, 16/2, 16/3, 16/3A, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 19/1 — с 09:15 до 17:00.