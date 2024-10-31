«Зачем тебе больной?»: Многодетная ростовчанка взяла в семью ребенка с синдромом Дауна

— Мы с Аней все равно поехали в больницу. Когда принесли мальчика десяти дней отроду, он громко плакал, но стоило мне взять его на руки, сразу успокоился. Так я стала приемной мамой для Вани. За восемь лет ни разу об этом не пожалела. Он жизнерадостный, добрый и удивительно ласковый малыш.