«Зачем тебе больной?»: Многодетная ростовчанка взяла в семью ребенка с синдромом Дауна

Октябрь считается месяцем осведомленности о синдроме Дауна. Дети с этим заболеванием часто остаются сиротами — матери отказываются от них еще в роддоме. А ростовчанка Татьяна Саидова, наоборот, взяла такого малыша в свою семью. Всего же у женщины шестеро детей: трое собственных и пять приемных.
Ростовчанка понимала, что Ване потребуется больше внимания и сил, чем другим детям. Личный архив героя публикации.
«БУДЬ МОЕЙ МАМОЙ!».
— Я была единственным ребенком у родителей, наверное, поэтому всегда хотела иметь большую семью. Рождение дочки и двух сыновей стали самыми счастливыми событиями в моей жизни, но… Больше иметь детей я не могла из-за проблем со здоровьем.
Личная жизнь женщины не сложилась — она рассталась с супругом. Зато нашла свое призвание в материнстве.
Однажды ростовчанка увидела на здании трогательный плакат с фотографией ребенка и надписью: «Будь моей мамой!». Так органы опеки старались найти новых родителей для брошенных малышей. Поддавшись душевному порыву, Татьяна решила приютить сироту.
Старшие дети к тому времени учились в средних и старших классах, а младшему Антону было около трех лет.
РОДИЛА И СБЕЖАЛА.
— В органах опеки мне дали направление в Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии. Врач предложил посмотреть на двухмесячную девочку, которую никто не хотел забирать. Молодая мама родила ее вечером, а утром сбежала из больницы.
Кроха появилась на свет весом всего 900 граммов. Когда я взяла ее на руки, то сразу почувствовала: это мое, родное.
Малышка Аня и впрямь похожа на приемную маму: такие же светлые волосы, зеленые глаза, мягкая улыбка… И характером тоже в Татьяну — спокойная и добродушная. Но немного прихрамывает из-за ДЦП.
Ростовчанка не планировала брать под опеку еще детей, но со временем заскучала по малышам, захотелось почитать кому-то сказки на ночь. Мария ГИЧЕНКО.
Ростовчанка не планировала брать под опеку еще детей, но со временем заскучала по малышам, захотелось почитать кому-то сказки на ночь… Десятилетняя Аня тоже просила младшего братика или сестричку.
«ДА ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НАДО?».
Когда многодетная мама снова пришла в районный отдел образования, сотрудница выглядела озабоченной. Оказалось, в больнице родители бросили малыша и надо было решать его дальнейшую судьбу. Ростовчанка предложила посмотреть на ребенка, но чиновница всплеснула руками: «Да зачем вам это надо? У него же синдром Дауна!».
— Мы с Аней все равно поехали в больницу. Когда принесли мальчика десяти дней отроду, он громко плакал, но стоило мне взять его на руки, сразу успокоился. Так я стала приемной мамой для Вани. За восемь лет ни разу об этом не пожалела. Он жизнерадостный, добрый и удивительно ласковый малыш.
Кстати, настоящие родители «солнечного» мальчика — люди обеспеченные. У них есть старший ребенок. В ростовский роддом они приехали из области, наверное, во избежание кривотолков. Хотели сохранить в тайне, что отказались от своего больного ребенка. Но судьба оказалась благосклонна к малышу, у которого практически не было шансов обрести новую семью. У него появилась заботливая мама, братья и сестры.
«ТЫ С НИМ НАМУЧАЕШЬСЯ».
Правда, добрый поступок ростовчанки оценили не все. «Зачем тебе больной ребенок? Ты же с ним намучаешься! Лучше верни его обратно!», — уговаривали подруги. Со временем они перестали звонить Татьяне и их пути разошлись.
Мама особенного малыша спокойно реагировала на косые взгляды и бестактные вопросы окружающих. Однажды в детской поликлинике женщина посмотрела на Ваню и прямо спросила: «Он у вас что, больной?».
Кроме Ани и Вани у ростовчанки еще трое приемных детей. Личный архив героя публикации.
— Была простуда, но сейчас все в порядке, — ответила Татьяна, дав понять, что не придает значения врожденной особенности сына.
Ростовчанка понимала, что Ване потребуется больше внимания и сил, чем другим детям. Она возила его в развивающие центры, в бассейн, на массаж, водила по специалистам. В пять лет мальчик начал разговаривать и пошел в детский садик. В восемь лет пошел в школу и учится по индивидуальной программе.
Татьяна нашла свое призвание в материнстве. Мария ГИЧЕНКО.
В ОКРУЖЕНИИ ПУСТЬ НЕ РОДНЫХ, НО ЛЮБЯЩИХ.
Родные дети Татьяны уже взрослые: старшему сыну — 34 года, дочери — 31, младшему — 20 лет, на днях он вернулся из армии.
Кроме Ани и Вани у ростовчанки еще трое приемных детей. Каждый — с непростой судьбой: у 11-летнего Сережи мама умерла, у четырехлетней Лики — лишена родительских прав, у 14-летнего Даниила — находится в местах лишения свободы. Но своей любовью и заботой Татьяна отогрела их одинокие сердечки. А главное — все они чувствуют себя настоящей семьей, которая всегда придет на помощь.
— Я точно знаю, если со мной что-нибудь случится, никто из детей не оставит Ваню. И верю, что он проживет счастливую жизнь в окружении пусть не родных, но любящих людей.