Создан высокоэффективный гидрогелевый материал для лечения ран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали гидрогелевый материал для лечения ран, который обладает высокой биосовместимостью, противовирусным и противоопухолевым свойствами, не теряя при этом способности плотного сцепления с кожей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Созданный нами гидрогель обладает целым рядом важных для заживления ран свойств, а именно противовирусными, противоопухолевыми, антикоагулянтными, противовоспалительными, неиммуногенными и свойствами адгезии к тканям. Такого результата удалось достичь благодаря смешению двух биополимеров — пуллулана и хитозана с использованием лекарственного средства гентамицин», — привели в пресс-службе слова главного научного сотрудника лаборатории биогибридных технологий СПбГУ Майи Успенской.
Как отметила ученый, дополнительно в созданный гидрогель можно ввести лекарственные средства, например антибиотики.
По данным пресс-службы, гидрогелевые материалы уже используются для заживления ран, так как они обладают высоким содержанием воды и пористостью, что способствует газообмену и быстрому заживлению. Кроме этого, такие материалы плотно прилегают к коже и могут впитывать продукты гниения раны. Однако высокая сорбционная емкость — способность впитывать — приводит к ухудшению механических свойств гидрогелевого материала, из-за чего он разваливается на отдельные кусочки, а также к снижению адгезии — сцеплению с поверхностью раны. Ученые СПбГУ решенили проблему упрочнения с помощью химических связей.
Как добавили в университете, в своей работе ученые исследовали деформационные свойства используемых полимеров и поведение гелей в процессе сорбции, их водоудерживающие свойства и адгезию к коже с высвобождением лекарственного средства. Эксперименты показали, что разработанный гидрогель может быстро впитывать продукты гниения ран, а также применяться для создания лечебных повязок при использовании антимикробного агента гентацимина. Высокая адгезия объясняется высокой плотностью водородных связей и электростатическим взаимодействием полимеров, оба из которых одновременно увеличили сцепление полимера с раной и его прочностные характеристики.