Создан высокоэффективный гидрогелевый материал для лечения ран

По данным пресс-службы, гидрогелевые материалы уже используются для заживления ран, так как они обладают высоким содержанием воды и пористостью, что способствует газообмену и быстрому заживлению. Кроме этого, такие материалы плотно прилегают к коже и могут впитывать продукты гниения раны. Однако высокая сорбционная емкость — способность впитывать — приводит к ухудшению механических свойств гидрогелевого материала, из-за чего он разваливается на отдельные кусочки, а также к снижению адгезии — сцеплению с поверхностью раны. Ученые СПбГУ решенили проблему упрочнения с помощью химических связей.