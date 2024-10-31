Полив растений, обрезка деревьев и консервация фонтанов: как парки Казани готовят к зиме

Парки и скверы Казани готовят к предстоящей зиме. В ближайшее время специалисты обрежут деревья, увезут на хранение некоторые малые архитектурные формы, осушат искусственные водоемы для заливки катков в ряде общественных пространств. А уже в следующем месяце парки и скверы начнут украшать к Новому году.
Сейчас в общественных пространствах работает поливальная техника. Это нужно, чтобы зиму растения встретили напитанные влагой. Когда полив почвы завершат, технику переоборудуют для уборки снега.
В преддверии зимы в парках и скверах проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также снос сухостойных и аварийных растений. Однолетние цветы убирают, а многолетние — обрезают и очищают. Работы ведутся под контролем штатного дендролога.
В парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ осушат водоемы для дальнейшей заливки катков. Сначала рабочие откачают воду, а затем очистят дно. После наступления устойчивой морозной погоды в чашах зальют катки. Работы в «Черном озере» уже стартовали, завершить их планируют на следующей неделе. Напомним, прошлой зимой каток здесь работал 63 дня. Услугами проката воспользовались более 21 тыс. человек.
Большая часть МАФов в парках и скверах доступна круглый год, но есть несколько элементов, которые увозят на склад до весны. Например, это детская зона для игр с водой на набережной озера Кабан. По своей специфике она не может использоваться зимой.
Кроме того, в парках есть зоны, на которых нельзя находиться в холодное время года. В их числе — памп-треки. Однако здесь не проводят дополнительные подготовительные работы, уточнили в дирекции парков и скверов.
Все фонтаны в городе на зиму консервируют — рабочие промывают и осушают конструкции, продувают трубы. Механизмы фонтанов, которые не переносят холод, снимают и отправляют на хранение, а чаши объектов накрывают. Напомним, консервация фонтанов на зиму стартовала в начале октября.
Также к зиме в парках моют памятники. Например, на прошлой неделе сотрудники МУП треста «Горводзеленхоз» очистили монументы в скверах имени Столярова, Лукницкого, «Стамбул» и др.
Диляра Гафурова.