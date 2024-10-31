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Полив растений, обрезка деревьев и консервация фонтанов: как парки Казани готовят к зиме

В следующем месяце общественные пространства начнут украшать к Новому году.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Парки и скверы Казани готовят к предстоящей зиме. В ближайшее время специалисты обрежут деревья, увезут на хранение некоторые малые архитектурные формы, осушат искусственные водоемы для заливки катков в ряде общественных пространств. А уже в следующем месяце парки и скверы начнут украшать к Новому году.

Сейчас в общественных пространствах работает поливальная техника. Это нужно, чтобы зиму растения встретили напитанные влагой. Когда полив почвы завершат, технику переоборудуют для уборки снега.

В преддверии зимы в парках и скверах проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также снос сухостойных и аварийных растений. Однолетние цветы убирают, а многолетние — обрезают и очищают. Работы ведутся под контролем штатного дендролога.

В парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ осушат водоемы для дальнейшей заливки катков. Сначала рабочие откачают воду, а затем очистят дно. После наступления устойчивой морозной погоды в чашах зальют катки. Работы в «Черном озере» уже стартовали, завершить их планируют на следующей неделе. Напомним, прошлой зимой каток здесь работал 63 дня. Услугами проката воспользовались более 21 тыс. человек.

Большая часть МАФов в парках и скверах доступна круглый год, но есть несколько элементов, которые увозят на склад до весны. Например, это детская зона для игр с водой на набережной озера Кабан. По своей специфике она не может использоваться зимой.

Кроме того, в парках есть зоны, на которых нельзя находиться в холодное время года. В их числе — памп-треки. Однако здесь не проводят дополнительные подготовительные работы, уточнили в дирекции парков и скверов.

Все фонтаны в городе на зиму консервируют — рабочие промывают и осушают конструкции, продувают трубы. Механизмы фонтанов, которые не переносят холод, снимают и отправляют на хранение, а чаши объектов накрывают. Напомним, консервация фонтанов на зиму стартовала в начале октября.

Также к зиме в парках моют памятники. Например, на прошлой неделе сотрудники МУП треста «Горводзеленхоз» очистили монументы в скверах имени Столярова, Лукницкого, «Стамбул» и др.

Диляра Гафурова.

архитектура