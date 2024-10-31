Метрополитен перевели на зимний режим работы

«Московское метро дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов — летнего и зимнего. Работы начинаем заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной. Следим за тем, чтобы пользоваться московским транспортом было удобно в любое время года, такую задачу поставил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.