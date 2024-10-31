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Метрополитен перевели на зимний режим работы

В Московском метрополитене провели работы по подготовке к холодам. В вестибюлях установили более шести тысяч вторых дверей, а в вагонах перевели кондиционеры на зимний режим работы. Благодаря этому на станциях и в поездах будет сохраняться тепло.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Московское метро дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов — летнего и зимнего. Работы начинаем заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной. Следим за тем, чтобы пользоваться московским транспортом было удобно в любое время года, такую задачу поставил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее эксперты проверили и промыли воздушно-тепловые завесы. Они обеспечивают нагрев воздуха на выходах со станций.

метро