Очередь из легковушек и автобусов на границе с Польшей немного сократилась

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Очередь из легкового транспорта и пассажирских автобусов немного сократилась на границе Беларуси с Польшей, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
Так, если в среду утром на погранпереходе «Брест» в очереди насчитывалось 1245 легковых автомобилей и 26 автобусов, то сегодня утром — 1050 легковушек и 6 автобусов.
На остальных направлениях очередей из легковых автомобилей и пассажирских автобусов, как и прежде, не наблюдается.
Что касается ситуации с фурами, то очереди есть только на границе Беларуси с Литвой и Латвией.
В пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе сейчас стоят 270 фур, а в «Каменном Логе» — 170. В единственном функционирующем латвийском пункте пропуска «Григоровщина» сейчас находится 280 грузовых машин.
На белорусско-польской границе очередей из большегрузов не наблюдается.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.