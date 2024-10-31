В Ростове дважды будут перекрывать железнодорожный переезд на Пескова

Добавим, также с 1 ноября по 25 декабря 2024 года в донской столице ограничат проезд по улице по улице Тимошенко, на участке от Дебальцевской, 14c96 до Тимошенко, 11Ак14. Частичное перекрытие потребуется во время работ на кабельной линии электросетей).