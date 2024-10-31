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В Ростове дважды будут перекрывать железнодорожный переезд на Пескова

Водителей предупредили о новых дорожных ограничениях в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 1 и 5 ноября будут перекрывать дорогу через железнодорожный переезд на Пескова, 21а. Об этом заранее предупреждает городской департамент автодорог.

В связи с работами по обслуживанию железнодорожного переезда движение машин будет прекращено с 10 до 15 часов, — говорится в сообщении.

Добавим, также с 1 ноября по 25 декабря 2024 года в донской столице ограничат проезд по улице по улице Тимошенко, на участке от Дебальцевской, 14c96 до Тимошенко, 11Ак14. Частичное перекрытие потребуется во время работ на кабельной линии электросетей).