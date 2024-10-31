«Прогуливаясь, чаще смотрите наверх»: Фотограф из Ростова создает проект об исчезающих памятниках архитектуры

Как часто спустя годы нам приходится жалеть, что не осталось даже снимка дома, где жили наши деды и прадеды, где мы росли или куда приезжали на каникулы? Но, если все же удалось сохранить в архиве такие карточки, то мы с теплом их рассматриваем.
А что же с целым городом? Очень увлекательно сопоставлять кадры «было/стало» и узнавать, что, например, на месте площади Советов был храм, а на месте многоэтажки в центре города стоял доходный дом постройки конца 19 века.
Фотохудожник советует почаще смотреть во время прогулок наверх, чтобы найти удачные кадры. Денис Демков.
Время идет, и, если одни здания успешно поддерживают, не позволяя им развалиться, то другие, аварийные, ждет расселение и снос. Этот вопрос ростовчане всегда воспринимают болезненно. И запечатлеть на память тающую историю решил фотограф и амбассадор Ростова-на-Дону Денис Демков.
Автор поделился с «КП — Ростов-на-Дону» идеей своего фотопроекта и рассказал, почему считает донскую столицу самым фотогеничным городом страны.
Денис видит, как меняется город. Денис Демков.
«ВИЖУ, КАК РАЗРУШАЮТСЯ».
Денис признался, что идея запечатлеть исчезающий исторический облик Ростова пришла к нему давно.
— Я часто снимаю наш город и, возвращаясь к каким-то локациям спустя время: вижу, как разрушаются красивые старинные здания. Так и придумал сделать фотопроект, из снимков которого, скорее всего, выпущу фотоальбом.
Любимые места для фотопрогулок Дениса — центр города. Денис Демков.
По словам фотохудожника, он еще не приступил к съемкам.
— Сейчас идут подготовительные работы — собираем список зданий, которые буду снимать.
Но, как это часто бывает у творческих людей, они следуют пословице «Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь». Так и Денис не спешит называть локации, которые попадут в объектив.
— Есть, конечно, и самые известные здания, которые у всех на слуху и на виду. Это особняки на Московской улице, например.
Атмосферные снимки можно сделать в самом сердце города, стоит лишь зайти во дворик. Денис Демков.
ТОП-3 ФОТОГЕНИЧНЫХ ГОРОДОВ.
Денис и как фотограф, и как ростовчанин, считает, что нет красивее для съемок города, чем донская столица.
— Я бывал в разных городах, но Ростов-на-Дону считаю одним из самых фотогеничных. И не только потому, что я здесь вырос, живу и очень люблю этот город. Он очень красивый, много домов и памятников оформлены архитектурной подсветкой, немало исторических зданий сохраняют в должном виде. Но все равно город постоянно меняется, и я стараюсь все его состояния запечатлеть, так сказать, сохранить в истории.
При этом личный рейтинг городов по фотогеничности у Дениса таков:
— Если брать ТОП-3, то на первом месте Ростов-на-Дону, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Волгоград.
После дождя кадры выглядят необычно. Денис Демков.
ЧТО, ГДЕ И КОГДА СНИМАТЬ В РОСТОВЕ.
Поделился фотограф и самыми любимыми локациями для атмосферных фотографий.
— Мне больше всего нравится снимать в центре города, потому что он очень активно и быстро меняется. Посоветую делать фото на центральной улице Ростова и, прогуливаясь, чаще смотреть наверх. Тогда вы сможете увидеть необычные ракурсы для фотографий.
Самые узнаваемые здания города соберет фотограф. Денис Демков.
Еще в личном рейтинге Демкова — Ворошиловский мост, обе набережные, Театральная площадь и памятник Стачке 1902 года.
— Со смотровой площадки на проспекте Стачки открывается панорамный вид на город. А с Ворошиловского моста видно всю набережную как в одну сторону, так и в другую. И, конечно, с левого берега Дона открывается замечательный вид на город.
По мнению автора, в Ростове просто нет таких мест, где нельзя получить хороших кадров.
— Я стараюсь в каждом объекте, в каждом месте города что-то фотогеничное. Интересно поймать в кадр пешеходов — куда-то спешащих или за неспешной прогулкой, обаятельных собак, да что угодно, связанное с городом.
Удачные кадры можно поймать на Ворошиловском мосту. Денис Демков.
КЛАССНЫЙ РАКУРС.
А еще собеседник охотно делится лайфхаками по съемке, чтобы каждый мог сделать собственный особенный снимок любимого города.
— Рекомендую делать снимки на закате. Попрактикуйтесь, выйдя на центральную улицу города. На закате солнышко освещает улицу по центру, что придает кадру красивый цвет. Можно поискать необычные ракурсы: в перспективе, с балконов высоких зданий, откуда открывается интересный вид на соседние дома. Не пренебрегайте и нижними ракурсами: есть даже такой трюк, когда на асфальт разливаешь бутылку воды и через отражение в луже снимаешь здание — классный ракурс получается.
Контрасты города. Денис Демков.
Так что всем ростовчанам Денис желает интересных кадров Ростова, а сам займется детальным фотопортретом старинных домов, исчезающих с его улиц. Ведь эти двух и трехэтажки — история целых поколений.