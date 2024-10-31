«Прогуливаясь, чаще смотрите наверх»: Фотограф из Ростова создает проект об исчезающих памятниках архитектуры

— Я бывал в разных городах, но Ростов-на-Дону считаю одним из самых фотогеничных. И не только потому, что я здесь вырос, живу и очень люблю этот город. Он очень красивый, много домов и памятников оформлены архитектурной подсветкой, немало исторических зданий сохраняют в должном виде. Но все равно город постоянно меняется, и я стараюсь все его состояния запечатлеть, так сказать, сохранить в истории.