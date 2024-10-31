Глава Екатеринбурга призвал горожан подавать заявки на благоустройство дворов

«За сезон удалось благоустроить 16 дворов. В каждом сделаны новые тротуары, проезды, освещение, установлены лавки. По желанию горожан в проект включались детские и спортивные площадки, парковки. Программа востребована — каждый год нам приходит огромное количество заявок. Главная ценность ФКГС заключается в том, что проект благоустройства формируют сами жители. У них есть возможность сделать свой двор таким, какой нужен горожанам. Поэтому я призываю екатеринбуржцев проявлять инициативу и подавать заявки на участие в программе на следующие годы», — сказал градоначальник, слова которого приводят в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Он добавил, что обновление происходит на условиях софинансирования (от 5%). Большую часть средств субсидирует муниципалитет, но горожане и сами должны вложиться в реализацию собственного проекта. Например, двор на улице Софьи Перовской благоустроен за 33 миллиона рублей — 4 из них внесли уральцы.
Тут, на 16 000 квадратных метров, помимо качественных проездов, тротуаров и освещения строители сделали современную детскую площадку с резиновым покрытием, несколько «тихих зон» с лавками и большую парковку.
В дополнение Алексей Орлов осмотрел обустроенную неподалеку от Софьи Перовской, 113 собачью площадку. Она сделана силами районной администрации на месте незаконной парковки. Пространство шириной 15 и длиной 50 метров огородили и засыпали крупным песком. По всей протяженности установили 7 снарядов для занятий с животными: трамплин, качели, несколько барьеров.
«Рядом располагаются две школы и детский сад, поэтому вопрос выгула животных стоял достаточно остро. Теперь у жителей близлежащих домов и их питомцев есть специальное место для игр и дрессировки, а родители могут больше не беспокоиться о ребятах».
Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. За это время удалось благоустроить 190 дворов.
Напомним, Свердловская область стала победителем Всероссийской национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды (ФКГС). Награду министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову вручил заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев. Подведение итогов реализации проекта прошло в августе в Калуге. Свердловская область оказалась лучшей в номинации, посвященной вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды. Большую роль сыграл в этом Екатеринбург: суммарно за последние 5 лет уральская столица отдала почти миллион голосов за благоустройство общественных пространств.