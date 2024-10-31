Глава Екатеринбурга призвал горожан подавать заявки на благоустройство дворов

«За сезон удалось благоустроить 16 дворов. В каждом сделаны новые тротуары, проезды, освещение, установлены лавки. По желанию горожан в проект включались детские и спортивные площадки, парковки. Программа востребована — каждый год нам приходит огромное количество заявок. Главная ценность ФКГС заключается в том, что проект благоустройства формируют сами жители. У них есть возможность сделать свой двор таким, какой нужен горожанам. Поэтому я призываю екатеринбуржцев проявлять инициативу и подавать заявки на участие в программе на следующие годы», — сказал градоначальник, слова которого приводят в пресс-службе мэрии уральской столицы.