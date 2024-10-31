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Некоторые лишились жилья: девять жителей Стерлитамака лишились из-за «черного риелтора» свыше восьми млн рублей

В Башкирии «черный риелтор» лишила граждан более восьми млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамак перед судом предстанет «черный риелтор». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно версии следствия, женщина обладала знаниями в сфере сделок с недвижимостью. С 2022 по 2024 год под видом продажи квартир, на которые были ограничения по их отчуждению, она похитила более восьми миллионов рублей. Из-за нее пострадали девять граждан, а четверо вовсе остались без жилья.

На риелторшу завели уголовное дело по статье «Мошенничество в значительном, крупном и особо крупном размерах». Обвиняемая не признала вину. Уголовное дело направили в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

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