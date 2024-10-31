Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнышки, “смайлица” с бантиком, сердечки, имена». Минский дворник создает картины из опавших листьев и выкладывает их в соцсетях

Минский дворник создает картины из опавших листьев и выкладывает их в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Минский дворник Денис Юрков создает картины из листьев и выкладывает их в социальных сетях.

Мужчина работает 16 лет дворником общежития на проспекте Пушкина. В осенний период он также занимается уборкой листьев на прилегающей территории. Но к этой работе он подходит с творчеством.

Минский дворник создает из листьев картины. Снимок носит иллюстративный характер. Микита НЕДАВЕРКОВ.

Минчанин в свободное от работы время создает из опавших листьев картины, которые выкладывает в соцсети. Среди его работ солнышки из листьев, смайлица (по определению автора) с бантиком, различные позитивные смайлики, сердечки, божьи коровки, имена.

За 2024 год житель Минска показал шесть работ, однако у него в соцсетях за все время можно увидеть более 40 композиций из опавшей листвы.

Он признается, что на создание одной композиции из листьев у него уходит примерно два-три часа. По словам жителя Минска, рисунки он делает на глаз, отходит в сторону, чтобы посмотреть, как все выглядит. Заранее работы он не придумывает.

Ранее минчанка показала в TikTok продукт, который можно купить в магазине за пять копеек: «В Беларуси невозможно умереть от голода».

Тем временем Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года.

А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.