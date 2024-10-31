«Солнышки, “смайлица” с бантиком, сердечки, имена». Минский дворник создает картины из опавших листьев и выкладывает их в соцсетях

Минский дворник Денис Юрков создает картины из листьев и выкладывает их в социальных сетях.
Мужчина работает 16 лет дворником общежития на проспекте Пушкина. В осенний период он также занимается уборкой листьев на прилегающей территории. Но к этой работе он подходит с творчеством.
Минский дворник создает из листьев картины. Снимок носит иллюстративный характер. Микита НЕДАВЕРКОВ.
Минчанин в свободное от работы время создает из опавших листьев картины, которые выкладывает в соцсети. Среди его работ солнышки из листьев, смайлица (по определению автора) с бантиком, различные позитивные смайлики, сердечки, божьи коровки, имена.
За 2024 год житель Минска показал шесть работ, однако у него в соцсетях за все время можно увидеть более 40 композиций из опавшей листвы.
Он признается, что на создание одной композиции из листьев у него уходит примерно два-три часа. По словам жителя Минска, рисунки он делает на глаз, отходит в сторону, чтобы посмотреть, как все выглядит. Заранее работы он не придумывает.
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