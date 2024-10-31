Приставы закрыли в Перми частный дом престарелых «Надежда»

Ранее в ходе проверки, проведенной надзорными органами, в пансионате «Надежда» на ул. Малая Висимская, 10 были выявлены многочисленные нарушения. В частности, здание не было приспособлено под нужды инвалидов и иных маломобильных граждан: отсутствуют пандусы, в душевой и санузле не установлены кнопки вызова персонала. Также в нарушение правил пожарной безопасности на лестничных клетках помещения хранились горючие материалы, имелись участки открыто проложенных электрических кабелей и проводов. Пациенты дома престарелых не были обеспечены необходимым количеством постельных принадлежностей, полотенцами, не соблюдались санитарные нормы при организации их питания и медицинского обслуживания.