Приставы закрыли в Перми частный дом престарелых «Надежда»

Соответствующее постановление вынес Мотовилихинский суд Перми.
Ранее в ходе проверки, проведенной надзорными органами, в пансионате «Надежда» на ул. Малая Висимская, 10 были выявлены многочисленные нарушения. В частности, здание не было приспособлено под нужды инвалидов и иных маломобильных граждан: отсутствуют пандусы, в душевой и санузле не установлены кнопки вызова персонала. Также в нарушение правил пожарной безопасности на лестничных клетках помещения хранились горючие материалы, имелись участки открыто проложенных электрических кабелей и проводов. Пациенты дома престарелых не были обеспечены необходимым количеством постельных принадлежностей, полотенцами, не соблюдались санитарные нормы при организации их питания и медицинского обслуживания.
По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить работу пансионата, которое было удовлетворено. Несмотря на то, что суд также обязал собственника «Надежды» обеспечить постояльцев местом временного пребывания, на момент проведения исполнительных действий в пансионате находилось сорок человек. Часть из них по экстренному оповещению забрали родственники, остальных при содействии краевого минсоцразвития разместили в городских медицинских учреждениях.