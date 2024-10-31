С 2025 года в Казани введут туристический налог

С 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальная сумма составит 100 рублей в день — такой размер определен федеральным законом. Проект решения Казанской городской Думы «О туристическом налоге» будет вынесен для обсуждения на сессию после прохождения антикоррупционной экспертизы.
По предварительным расчетам, новый сбор позволит привлечь в первый год не менее 200 млн дополнительных средств в бюджет Казани. Деньги направят на улучшение инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда столицы РТ.
Туризм стал новой отраслью городской экономики. В последние 15 лет эта сфера бурно развивается благодаря вливаниям из федерального, республиканского, городского бюджетов и серьезным частным инвестициям. Результат налицо: туристический трафик вырос практически в 10 раз. По итогам прошлого года он превысил 4 млн человек. Для отрасли гостеприимства, безусловно, это отрадный факт. «Но есть и обратная сторона медали: растущая нагрузка на городскую инфраструктуру, в первую очередь это касается центральных улиц и площадей, парков и набережных. Введение туристического налога поможет компенсировать дополнительные расходы на содержание города», — отмечает начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.
Некоторые российские города уже приняли решение о вводе такого налога, среди них — Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Светлогорск, Великий Новгород. Еще ряд городов, в том числе Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Волгоград, Североуральск, Тула, Калининград находятся на стадии принятия местного правового акта.
Для туриста сумма налога будет включена в стоимость номера. При этом законом определены категории граждан, которые освобождаются от уплаты налога. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды и другие. Льгота должна быть подтверждена документами.
Перечень льгот может быть расширен по решению муниципальных властей. Так, в Казани принято решение освободить от туристического налога лиц, не достигших 18 лет.
Обязанность уплачивать туристический налог возложена законом на владельцев отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, пансионатов, баз отдыха, кемпингов и мотелей. Стоит отметить, что речь идет об объектах, состоящих в реестре классифицированных средств размещения.
Вопросы правоприменения нового налога будут уточнены после внесения изменений в Налоговый кодекс РФ, федеральный закон об основах туристской деятельности.
Напомним, в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе РФ (гл. 33.1 «Туристический налог»), внесенными федеральным законом от 12 июля 2024 года, с 1 января 2025-го местные органы власти вправе самостоятельно принять решение о введении туристического налога на их территории. Согласно законодательству, ставка будет фиксированной на протяжении всего следующего года независимо от туристического сезона. Далее предусмотрен постепенный рост процентной ставки, которая к 2029 году достигнет максимально возможных 5%.