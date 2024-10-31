С 2025 года в Казани введут туристический налог

Туризм стал новой отраслью городской экономики. В последние 15 лет эта сфера бурно развивается благодаря вливаниям из федерального, республиканского, городского бюджетов и серьезным частным инвестициям. Результат налицо: туристический трафик вырос практически в 10 раз. По итогам прошлого года он превысил 4 млн человек. Для отрасли гостеприимства, безусловно, это отрадный факт. «Но есть и обратная сторона медали: растущая нагрузка на городскую инфраструктуру, в первую очередь это касается центральных улиц и площадей, парков и набережных. Введение туристического налога поможет компенсировать дополнительные расходы на содержание города», — отмечает начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.