Развелась с мужем-иностранцем, сдала дом и перебралась с сыном в палатку: За семилетнего мальчика билась бабушка на Кубани

В Мостовском районе мать лишили родительских прав. Поводом стали условия жизни. Ее 7-летнего сына нашли в палатке в лесу. Ребенок жил здесь вместе с мамой.
Начало истории идет из Всеволожска. Это город в Ленинградской области. Женщина работала здесь стоматологом. При этом она была достаточно известным и востребованным специалистом.
Позже жизнь свела ее с гражданином Нидерландов. Дело дошло до свадьбы. Возлюбленные поженились. А в 2017 году на свет появился сын. Но семейная жизнь длилась недолго. В какой-то момент супруги решили разойтись. После развода мужчина уехал на родину. А женщина осталась вместе с сыном в России.
Сразу после разрыва с мужем она решила полностью изменить свою жизнь. На это повлияло новое увлечение. Женщина заинтересовалась одним из направлений восточной религии. Она сдала в аренду квартиру в Ленинградской области. Вместе с сыном женщина перебралась в поселок Перевалка в Краснодарском крае. Здесь у нее находился небольшой частный дом.
Но жить в нем все время мать не планировала. Дом она решила сдавать туристам. А вместе с 7-летним сыном выбрала другое место жительства. Как выяснилось, мать поселилась с ребенком в палатке в лесу и назвала это «местом силы».
Но такое «место силы» и условия, в которых живет ребенок, возмутили бабушку. Мать женщины живет в Ейске. Узнав обо всем, женщина решила забрать внука.
«Она сначала обратилась в суд, который в апреле текущего года лишил 46-летнюю мать ребенка родительских прав, а затем — в районное Управление по вопросам семьи и детства для установления опеки над внуком», — сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
В сентябре бабушку назначили предварительным опекуном. Сама мать, лишенная родительских прав, отдала ребенка без каких-либо возражений. Бабушка уже увезла мальчика в Ейск.