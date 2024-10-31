Развелась с мужем-иностранцем, сдала дом и перебралась с сыном в палатку: За семилетнего мальчика билась бабушка на Кубани

Позже жизнь свела ее с гражданином Нидерландов. Дело дошло до свадьбы. Возлюбленные поженились. А в 2017 году на свет появился сын. Но семейная жизнь длилась недолго. В какой-то момент супруги решили разойтись. После развода мужчина уехал на родину. А женщина осталась вместе с сыном в России.