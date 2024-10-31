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Ветлужский район засыпало первым снегом

Снег накрыл дороги, тротуары и землю хорошим слоем.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 77% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Типичная Ветлуга

Первый снег выпал в Ветлужском районе. Фотографии заснеженных улиц опубликовали в группе «Типичная Ветлуга» во Вконтакте.

На опубликованных кадрах видно, как снег накрыл дороги, тротуары и землю хорошим слоем.

«Надеюсь, дорожники не будут посыпать солью мокрый снег, а просто зачистят! На дворе +1, гололеда нет!» — написал автор фото Юрий А.

Напомним, что в Нижнем Новгороде первый снег в этом году выпал 15 октября. В прошлом году первый снег выпал на севере Нижегородской области 8 октября.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что о грядущих снегопадах, которые накроют Нижегородскую область уже 31 октября. В последующие дни их интенсивность будет расти. Осадки принесет атлантический циклон «Лидия». Дорожники в Нижнем Новгороде готовы к работе в условиях непогоды.