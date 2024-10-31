Ветлужский район засыпало первым снегом

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что о грядущих снегопадах, которые накроют Нижегородскую область уже 31 октября. В последующие дни их интенсивность будет расти. Осадки принесет атлантический циклон «Лидия». Дорожники в Нижнем Новгороде готовы к работе в условиях непогоды.