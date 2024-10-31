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Омичи раскупили все билеты на матч «Авангард» — «Лада»

Игра состоится в 19:30.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 31 октября, на омской «G-Drive Арене» омский «Авангард» встретится с тольяттинской «Ладой». Матч состоится в 19:30 по местному времени. В последний раз команды противостояли друг другу в рамках прошлой серии плей-офф. Омские «ястребы» её выиграли в пяти матчах.

Как сообщили в телеграм-канале «ХК “Авангард” Омск», все билеты на игру уже раскупили.

«Внимание, все билеты на матч с “Ладой” проданы! Но осталось ещё немного мест в бизнес-клубе Fonbet и ICE BUNKER CLUB, успевайте приобрести», — рассказали в соцсети.

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