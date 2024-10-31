Омичи раскупили все билеты на матч «Авангард» — «Лада»

Сегодня, 31 октября, на омской «G-Drive Арене» омский «Авангард» встретится с тольяттинской «Ладой». Матч состоится в 19:30 по местному времени. В последний раз команды противостояли друг другу в рамках прошлой серии плей-офф. Омские «ястребы» её выиграли в пяти матчах.