Омичи раскупили все билеты на матч «Авангард» — «Лада»

Сегодня, 31 октября, на омской «G-Drive Арене» омский «Авангард» встретится с тольяттинской «Ладой». Матч состоится в 19:30 по местному времени. В последний раз команды противостояли друг другу в рамках прошлой серии плей-офф. Омские «ястребы» её выиграли в пяти матчах.
Как сообщили в телеграм-канале «ХК “Авангард” Омск», все билеты на игру уже раскупили.
«Внимание, все билеты на матч с “Ладой” проданы! Но осталось ещё немного мест в бизнес-клубе Fonbet и ICE BUNKER CLUB, успевайте приобрести», — рассказали в соцсети.