Блогеров и мигрантов выведут из тени: что ещё изменится в жизни нижегородцев с 1 ноября

В ноябре заработают изменения законодательства, которые касаются соцсетей, системы быстрых платежей и других сфер, значимых для многих жителей страны. Разбираемся, что к чему.
Блоги пересчитают.
С 1 ноября заработает закон, обязывающий владельцев блогов, пабликов, каналов с аудиторией более 10 тысяч человек передавать сведения о себе в Роскомнадзор.
«Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Данные можно будет передать через госуслуги, сайт Роскомнадзора. После включения в реестр у источника информации на странице появится специальный знак.
Если не зарегистрироваться, Роскомнадзор направит владельцу соцсети требование ограничить доступ к странице. К слову, в законе речь идёт о 15 социальных сетях, которые входят в реестр Роскомнадзора.
Ещё одно новшество касается мессенджеров. Владельцев обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. Это должно защитить от мошенников и спама.
Меняются тарифы в Системе быстрых платежей.
Новые тарифы в Системе быстрых платежей (СБП) начнут действовать с 1 ноября. Банки не смогут брать с граждан комиссию за переводы в пользу государства. Это так называемые C2G-платежи. В их числе оплата услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов. Как сообщили в Банке России, сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей.
Также с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. «В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки», — пояснили в Банке России.
Ужесточают правила мигрантам.
С 7 ноября вступят в силу изменения миграционного законодательства. Вводится единообразный перевод фамилий и имён иностранцев. Кроме того, разрешается использование данных государственной геномной регистрации для установления личности мигрантов. Это позволит выявлять и не пускать в страну тех, кто ранее нарушил российские законы.
Вместе с тем упрощаются правила для иностранных граждан со статусом участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Они получат вид на жительство в упрощённом порядке, без выдачи разрешения на временное проживание.
Разрешили майнить.
С 1 ноября заработает закон о легализации майнинга криптовалют. Чтобы заняться их добычей, юрлица, индивидуальные предприниматели должны быть включены в специальный реестр Федеральной налоговой службы. О получении криптовалюты, об адресах-идентификаторах, используемых для операций с ней, они также должны извещать ФНС.
Добычей криптовалюты смогут официально заниматься и физлица. Это не потребует внесения в реестр, но надо будет вписаться в лимит энергопотребления, который установит правительство.