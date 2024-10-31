Блогеров и мигрантов выведут из тени: что ещё изменится в жизни нижегородцев с 1 ноября

Новые тарифы в Системе быстрых платежей (СБП) начнут действовать с 1 ноября. Банки не смогут брать с граждан комиссию за переводы в пользу государства. Это так называемые C2G-платежи. В их числе оплата услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов. Как сообщили в Банке России, сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей.