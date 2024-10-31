Строительство флагманского медцентра в Царицыне завершится в декабре — Собянин

Завершить основные работы по строительству флагманского центра на базе городской клинической больницы имени В. М. Буянова планируется уже в декабре. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Сейчас ведутся пусконаладочные и отделочные работы. Специалисты проверяют системы вентиляции и дымоудаления. Флагманский центр для оказания экстренной помощи сможет принимать до 200 пациентов в сутки», — написал мэр Москвы.
Во флагманском центре будут малые операционные, диагностическое отделение и блок лучевой диагностики, а также экстренный операционный блок и реанимация. Работу медиков организуют по системе «триаж» — с распределением пациентов по приоритетности оказания медицинской помощи.
В комплексе установят более 1,2 тысячи единиц современного высокотехнологичного оборудования. Недалеко от флагманского центра расположены остановки наземного городского транспорта и станция метро «Царицыно».