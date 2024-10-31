Изменения климата и чужеродные виды могут ухудшить экосистему Черного моря

Черное море, являющееся водоемом с весьма тонким деятельным слоем, достаточно уязвимо к любым внешним воздействиям, включая изменение климатических условий и антропогенное воздействие, указали в институте. Благоприятные условия для жизнедеятельности организмов имеются лишь в верхнем слое толщиной 100−150 м, где присутствует кислород. Основная же толща вод — начиная с глубины от 150 м и до дна (приблизительно 2 км) — представляет собой безжизненную сероводородную среду. Такие специфические условия определяются наличием резкого перепада солености и плотности, блокирующего вертикальное перемешивание и перенос кислорода в глубинный слой Черного моря.