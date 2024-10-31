Изменения климата и чужеродные виды могут ухудшить экосистему Черного моря

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Климатические изменения, значительно увеличивающие температуру и соленость верхнего слоя Черного моря, повышают риск вселения чужеродных видов, что может вызвать резкую деградацию всей черноморской системы за счет ухудшения условий существования местных видов живых организмов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН по случаю отмечаемого в четверг Международного дня Черного моря.
«Климатические изменения увеличивают риски вселения в черноморскую экосистему более теплолюбивых средиземноморских видов, которые могут привести к ее катастрофическим изменениям, подобным тем, которые произошли в конце 80-х годов прошлого века из-за вселения в Черное море гребневика Mnemiopsis leidei. Его массовое размножение вызвало резкую деградацию всей черноморской экосистемы, которая частично восстановилась лишь спустя два десятилетия», — говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что наблюдающееся на протяжении последних 25−30 лет потепление регионального климата, выразившееся в увеличении температуры верхнего слоя на два градуса, и происходящее последние 15 лет значительное увеличение солености вод приводит к дальнейшему уменьшению толщины кислородного слоя и, соответственно, к подъему зоны сероводородного заражения. Также наблюдается уменьшение пресноводного стока и осадков над Черным морем.
Черное море, являющееся водоемом с весьма тонким деятельным слоем, достаточно уязвимо к любым внешним воздействиям, включая изменение климатических условий и антропогенное воздействие, указали в институте. Благоприятные условия для жизнедеятельности организмов имеются лишь в верхнем слое толщиной 100−150 м, где присутствует кислород. Основная же толща вод — начиная с глубины от 150 м и до дна (приблизительно 2 км) — представляет собой безжизненную сероводородную среду. Такие специфические условия определяются наличием резкого перепада солености и плотности, блокирующего вертикальное перемешивание и перенос кислорода в глубинный слой Черного моря.
С другой стороны, промышленно-хозяйственная активность на берегу и в прибрежных районах увеличивает загрязнение вод шельфовой зоны и также может приводить к изменениям на экосистемном уровне. Этот фактор пока что оказывает ощутимое негативное воздействие на черноморскую экосистему в «очагах» загрязнения — вблизи крупных прибрежных городов, в портах, но риски того, что загрязнение вод, включая нефтяное загрязнение, в определенный момент достигнет критического уровня, неуклонно растут, считают ученые.
Мониторинг.
«Систематическое изучение влияния изменяющихся климатических условий и антропогенного стресса на экосистему Черного моря является важнейшей задачей современного комплексного научного исследования. Эта задача должна решаться, прежде всего, путем проведения круглогодичного судового и автоматизированного (дистанционного и контактного) мониторинга ключевых параметров черноморской экосистемы, как в прибрежной зоне, так и в глубоководных областях моря. Именно эти задачи решаются на гидрофизическом полигоне “Полигон Геленджик”, функционирующем на базе Южного отделения Института океанологии РАН», — заявил руководитель лаборатории экспериментальной физики океана ИО РАН Андрей Зацепин, чьи слова приводятся в сообщении.