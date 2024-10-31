Хирурги спасли от ампутации ногу 45-летнего жителя Бодайбо

В Бодайбо хирурги благодаря своему профессионализму смогли спасти ногу 45-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, его привезли в больницу с колото-резаным ранением на голени левой ноги. Когда за него взялись врачи он был в критическом состоянии из-за потери крови.
— В связи с невозможностью наложить первичный шов, был выполнен аутовенозный подколенно-подколенный анастомоз поврежденный участок артерии заменили фрагментом собственной вены пациента, забор которой выполнили с бедра. Это позволило восстановить кровообращение в ноге, — отметил заместитель главврача по лечебной части медучреждения Кирилл Рудых.
Из-за ранения у него была повреждена подколенная артерия и вены. Но во время взявшиеся за дело профессионалы смогли спасти конечность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске врачи прооперировали два детских сердца с помощью ангиографа. Пациентам было три и семь лет.