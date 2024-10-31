Хирурги спасли от ампутации ногу 45-летнего жителя Бодайбо

В Бодайбо хирурги благодаря своему профессионализму смогли спасти ногу 45-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, его привезли в больницу с колото-резаным ранением на голени левой ноги. Когда за него взялись врачи он был в критическом состоянии из-за потери крови.