Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 31 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 31 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 31 октября 2024 года.

Названа предварительная причина взрыва в доме в Черкесске

Источник: МЧС РФ

По информации оперативных служб, в жилом доме в Черкесске случилась утечка газа. Эпицентр взрыва был на пятом этаже здания, верхние этажи оказались разрушены. Погибли два человека.

Магазины сняли с продаж «Картошку» после кадров с фабрики

«Перекресток» (владелец X5 Group) и «Вкусвилл» сняли с продажи пирожные «Картошка» производства «Можайского кондитерского дома» после появления в Сети кадров антисанитарии на производстве. Гендиректор «МКД» назвал видео «фейковыми».

В США назвали потенциальную победу Харрис новым сроком Обамы

Источник: Reuters

Победа демократа Камалы Харрис на выборах в США будет означать новый срок экс-президента Барака Обамы, говорится в редакционной статье Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что Харрис окажется энергичнее Джо Байдена, но она не понимает всю опасность ситуации на мировой арене.

Politico: разочарование Венгрией в НАТО «достигло точки кипения»

Чиновники Венгрии проигнорировали приглашение на встречу послов и военных атташе стран НАТО для обсуждения политики Будапешта «по поощрению связей с РФ и Китаем». Дипломат одной из стран НАТО отметил, что последние действия и риторика Венгрии вызывают беспокойство.

Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об «отбросах»

Источник: AP 2024

Кандидат в президенты США от республиканцев проехал на мусоровозе после того, как президент США назвал его сторонников отбросами. Это «в честь Камалы и Джо Байдена», заявил Дональд Трамп.