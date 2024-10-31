Главные новости 31 октября 2024 года

Победа демократа Камалы Харрис на выборах в США будет означать новый срок экс-президента Барака Обамы, говорится в редакционной статье Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что Харрис окажется энергичнее Джо Байдена, но она не понимает всю опасность ситуации на мировой арене.