Главные новости 31 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 31 октября 2024 года.
Названа предварительная причина взрыва в доме в Черкесске
По информации оперативных служб, в жилом доме в Черкесске случилась утечка газа. Эпицентр взрыва был на пятом этаже здания, верхние этажи оказались разрушены. Погибли два человека.
Магазины сняли с продаж «Картошку» после кадров с фабрики
«Перекресток» (владелец X5 Group) и «Вкусвилл» сняли с продажи пирожные «Картошка» производства «Можайского кондитерского дома» после появления в Сети кадров антисанитарии на производстве. Гендиректор «МКД» назвал видео «фейковыми».
В США назвали потенциальную победу Харрис новым сроком Обамы
Победа демократа Камалы Харрис на выборах в США будет означать новый срок экс-президента Барака Обамы, говорится в редакционной статье Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что Харрис окажется энергичнее Джо Байдена, но она не понимает всю опасность ситуации на мировой арене.
Politico: разочарование Венгрией в НАТО «достигло точки кипения»
Чиновники Венгрии проигнорировали приглашение на встречу послов и военных атташе стран НАТО для обсуждения политики Будапешта «по поощрению связей с РФ и Китаем». Дипломат одной из стран НАТО отметил, что последние действия и риторика Венгрии вызывают беспокойство.
Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об «отбросах»
Кандидат в президенты США от республиканцев проехал на мусоровозе после того, как президент США назвал его сторонников отбросами. Это «в честь Камалы и Джо Байдена», заявил Дональд Трамп.