Водительницу иномарки, заехавшую на надземный мост в Уфе, нашли

В Уфе нашли водительницу, которая заехала на надземный мост и скрылась. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 28 октября, на улице Центральная. Водитель за рулем Kia Rio ехал по тротуару, не справился с управлением и наехал на надземный мост. После этого он скрылся с места ДТП. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Сотрудники ДПС установили личность нарушителя. Выяснилось, что за рулем была 56-летняя женщина. На нее составили административный протокол по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся». Материалы передали в Мировой суд Демского района. Нарушительницу на год лишили водительских прав.
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