Водительницу иномарки, заехавшую на надземный мост в Уфе, нашли

Инцидент произошел в минувший понедельник, 28 октября, на улице Центральная. Водитель за рулем Kia Rio ехал по тротуару, не справился с управлением и наехал на надземный мост. После этого он скрылся с места ДТП. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.