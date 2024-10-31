Омский «Нефтяник-Титан» покинула чемпионка Евробаскета-2011 Марина Кузина

В серьёзно обновившемся летом составе клуба 39-летняя Кузина стала первым новичком. Она считается одним из наиболее успешных игроков в женском баскетболе России: на её счету медали трёх Чемпионатов Европы, в том числе победа в Евробаскете-2011, а также бронза Олимпиады-2008. Однако в 5 играх за «волчиц» Кузина набирала по 3,8 очка и 7,0 подборов за игру. Вероятно, на игре именитой спортсменки сказался пропущенный сезон 2023/24: последним клубом баскетболистки была «Самара» в сезоне 2022/23 (12,3 очка + 7,3 подбора за игру).