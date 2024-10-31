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С учётом индексации: часть пенсионеров получит в декабре повышенную пенсию

Часть российских пенсионеров сможет ощутить на себе традиционную новогоднюю индексацию пенсий ещё до самого главного праздника в году.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал глава Социального фонда страны Сергей Чирков, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил чиновник, проиндексированная пенсия придёт в декабре тем, кому она должна прийти досрочно с учётом графика праздничных дней в январе 2025 года. Это затронет тех, кто получает свои выплаты в начале месяца, пишет ТАСС.

В связи с тем, что в первых числах января в России проходят длинные новогодние выходные, банки и почта не будут работать, так что части российских пенсионеров выплатят пенсию заранее — в последних числах декабря текущего года.

При этом, как заметил Чирков, именно в этом году повышенная пенсия за счёт ежегодной индексации придёт и работающим пенсионерам, так как в их отношении было принято решение о возвращении регулярного повышения выплаты.

Напомним, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,3%. Именно таким, как полагают российские власти, будет уровень инфляции по итогам 2024 года.