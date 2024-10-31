В Госдуме напомнили о новых законах, вступающих в силу с ноября

Так, с 1 ноября в России начнет действовать закон о реестре блогеров. Авторы с аудиторией более 10 тысяч человек будут обязаны передавать данные о себе в Роскомнадзор. В противном случае им запретят разместить у себя рекламу.
С 11 ноября начнет действовать закон о досрочном прекращении работы в органах власти лиц, признанных иностранными агентами.
Кроме того, с 21 ноября в России начнет функционировать закон, направленный на ужесточение миграционного контроля.
«Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы», — уточнил Володин.
Недавно инвестсоветник в реестре ЦБ Юлия Хайдер сообщила, что новых закон позволит освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ. Эта мера распространится на тех, кто оформил ипотечный кредит до 2025 года.