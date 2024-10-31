Из администрации Ростова увольняются заместители сити-менеджера

В Ростове-на-Дону из городской администрации увольняются заместители сити-менеджера. К этому моменту достоверно известно об отставке двух чиновников.
Пост первого заместителя главы ростовской администрации 2 ноября по собственному желанию покинет Юрий Овчинников. Предварительно, управленец собирается перейти на новое место работы.
Также подтвердился уход заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Валентина Кукина. Последний рабочий день специалиста — 7 ноября 2024 года.
Добавим, также накануне стало известно о том, что в отпуск ушла заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.