Приморские врачи провели сложную операцию на открытом сердце

В больницу раненого мужчину доставил неравнодушный водитель: у пострадавшего было крайне низкое артериальное давление, он едва дышал и не мог говорить. Через девять минут после прибытия пациент оказался в операционной. Хирург вскрыл его грудную клетку и ушил рану правого желудочка сердца и сердечной сумки.