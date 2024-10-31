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Приморские врачи провели сложную операцию на открытом сердце

Врачи Находкинской городской больницы в Приморском крае провели сложнейшую операцию на открытом сердце. Им удалось спасти умирающего пациента, об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Источник: Getty Images/Unsplash

В больницу раненого мужчину доставил неравнодушный водитель: у пострадавшего было крайне низкое артериальное давление, он едва дышал и не мог говорить. Через девять минут после прибытия пациент оказался в операционной. Хирург вскрыл его грудную клетку и ушил рану правого желудочка сердца и сердечной сумки.

«Сложность такой травмы в том, что операция проводится на работающем сердце, не останавливая сердцебиение. Хирургу необходимо следить, чтобы его действия не препятствовали сокращению миокарда, следовать его движениям», — рассказал заведующий отделением хирургии Владимир Сапожников.

Кроме того, из плевральной полости легких раненого врачи удалили около литра крови, которая за это время успела вытечь из раны.

Операция длилась час и закончилась успешно. Медики наложили на сердце мужчины специальные нерассасывающиеся швы, которые со временем зарубцуются. Сейчас спасенному приморцу ничего не угрожает, он успешно прошел послеоперационный период и был выписан домой.

здоровье