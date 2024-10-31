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Новочеркасск перешел на новую систему очистки воды

Ростовская область, 31 октября 2024. DON24.RU. Новочеркасская система очистки питьевой и сточных вод модернизирована в целях охраны здоровья жителей. Теперь она не использует жидкий хлор для обеззараживания, его заменили диоксидом хлора. Об этом сообщают на сайте городской администрации.

Источник: Don24.ru

«Несмотря на название, это химическое соединение не выделяет хлор, не вступает в реакции замещения (хлорирования) и не образует вредных хлорорганических соединений», — объясняют в ведомстве.

Также это вещество эффективно удаляет железо и марганец, борется с бактериями и вирусами, уничтожает паразитов и простейших.

Исходные компоненты для производства относительно безопасны для окружающей среды. В надежности диоксида хлора убедились во многих странах, где его используют для тех же целей.

Модернизация систем произошла благодаря заключению концессионного договора между городской администрацией и ООО «Экотехнологии». Работа проведена в рамках федерального проекта «Чиста вода» нацпроекта «Экология».

Ранее сообщалось, что донские рыбозаводы ожидает реконструкция.

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