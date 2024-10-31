Новочеркасск перешел на новую систему очистки воды

«Несмотря на название, это химическое соединение не выделяет хлор, не вступает в реакции замещения (хлорирования) и не образует вредных хлорорганических соединений», — объясняют в ведомстве.
Также это вещество эффективно удаляет железо и марганец, борется с бактериями и вирусами, уничтожает паразитов и простейших.
Исходные компоненты для производства относительно безопасны для окружающей среды. В надежности диоксида хлора убедились во многих странах, где его используют для тех же целей.
Модернизация систем произошла благодаря заключению концессионного договора между городской администрацией и ООО «Экотехнологии». Работа проведена в рамках федерального проекта «Чиста вода» нацпроекта «Экология».
Ранее сообщалось, что донские рыбозаводы ожидает реконструкция.