Новочеркасск перешел на новую систему очистки воды

Ростовская область, 31 октября 2024. DON24.RU. Новочеркасская система очистки питьевой и сточных вод модернизирована в целях охраны здоровья жителей. Теперь она не использует жидкий хлор для обеззараживания, его заменили диоксидом хлора. Об этом сообщают на сайте городской администрации.