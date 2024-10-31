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В Омске отложили планы по сооружению и реконструкции кладбищ

Омский комбинат специальных услуг утвердил новые тарифы на погребение. Цены выросли более чем вдвое. В бюджетном учреждении считают, что это отчасти поможет привести в порядок кладбища, состояние которых оставляет желать лучшего.

Тарифы в этой сфере не менялись с 2018 года. Теперь погребение обойдется омичам в 29,9 тысячи рублей (прежде было 11,5 тысячи). В эту сумму входит гарантированный перечень услуг — оформление документов для похорон, предоставление гроба, облачение и перевозка тела на кладбище и погребение.

При этом состояние омских погостов год от года становится все хуже. Одна из главных причин — острейший дефицит свободных площадей. Поэтому даже на закрытых кладбищах продолжают хоронить. Могилы перекрывают дороги и аллеи, поиск надгробия становится проблемой. И никого не удивляет траурная процессия, перелезающая через частокол оградок.

О том, что ресурсы омских кладбищ практически исчерпаны, представители ритуальных агентств заявляли еще в период пандемии. Однако свет в конце все еще едва брезжит.

Самым крупным и неухоженным погостом города является Ново-Южное кладбище, которое уже давно стало притчей во языцех. Дорог в привычном понимании этого слова здесь нет. А те, что имеются, после дождя превращаются в мыло, в котором вязнут и люди, и катафалки.

После многочисленных жалоб омичей городские власти обещали привести дороги в божеский вид. Но проливные дожди якобы помешали эффективности работ.

«В октябре были на Ново-Южном кладбище у папы — участника Великой Отечественной войны. Состояние погоста просто ужасное, дороги разбиты, кругом мусор. Неужели наши родители такое заслужили?», «Без машины посещать кладбище опасно: кидаются собаки». «Из-за грязи не смогли добраться до могилы брата. Не погост, а свинарник», — возмущаются омичи.

Из-за дождя оказалось отложенным и расширение Западного кладбища в Старом Кировске. Открыть территорию для новых захоронений планировали летом, однако осадки помешали подрядчику довести дело до ума. Новый ориентировочный срок сдачи объекта — весна-лето 2025 года.

Власти также обещают соорудить два новых погоста в пригороде. И уже определились с их местами. Первый появится в Андреевском сельском поселении, второй — в селе Петровка на Муромцевском тракте. По данным департамента городского хозяйства, обе площадки находятся в пятнадцати-тридцати километрах от Омска, располагают территорией до сорока гектаров и соответствуют критериям санитарно-защитных зон. По расчетам экономистов, каждый погост вместит около двадцати тысяч умерших. Мест хватит на пять-семь лет. Правда, внесение соответствующих изменений в планы застройки планируют только во втором квартале 2025-го.

Кстати

Не исключено, что в начале нового года в регионе откроют крематорий, строительство которого по разным причинам тоже неимоверно затянулось. Специалисты разработали два проекта, до воплощения дошел один. Реализует его в селе Надеждино Омского района московская компания.

ЖКХ