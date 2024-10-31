В Омске отложили планы по сооружению и реконструкции кладбищ

Власти также обещают соорудить два новых погоста в пригороде. И уже определились с их местами. Первый появится в Андреевском сельском поселении, второй — в селе Петровка на Муромцевском тракте. По данным департамента городского хозяйства, обе площадки находятся в пятнадцати-тридцати километрах от Омска, располагают территорией до сорока гектаров и соответствуют критериям санитарно-защитных зон. По расчетам экономистов, каждый погост вместит около двадцати тысяч умерших. Мест хватит на пять-семь лет. Правда, внесение соответствующих изменений в планы застройки планируют только во втором квартале 2025-го.