Около +5° ожидается в Иркутске в пятницу

В Чунском, Тайшетском районах, ночью и в Катангском районе, днем в северо-западных районах, в горах Нижнеудинского района небольшие, местами умеренные осадки, утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, температура ночью −1,-6°, при прояснении −11,-16°, днем 0,+5°, при облачной погоде −4,-9°.
В Иркутске завтра переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −1,-3°, днем +3,+5°.