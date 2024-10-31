Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около +5° ожидается в Иркутске в пятницу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 82% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: НИА Байкал

В Чунском, Тайшетском районах, ночью и в Катангском районе, днем в северо-западных районах, в горах Нижнеудинского района небольшие, местами умеренные осадки, утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, температура ночью −1,-6°, при прояснении −11,-16°, днем 0,+5°, при облачной погоде −4,-9°.

В Иркутске завтра переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −1,-3°, днем +3,+5°.