Владивосток знакомит театралов со «Вселенной Пушкина»

Новая фотовыставка памятных монет Банка России — «Вселенная Пушкина» — открылась во Владивостоке. Познакомиться с экспозицией могут посетители Приморской сцены Мариинского театра.



Банк России еще не посвящал никому из русских литераторов столько монет, сколько — Александру Сергеевичу Пушкину. За последние 40 лет выпущено больше двух десятков памятных монет с изображениями самого поэта, героев его произведений и знаковых для него мест. Теперь жители и гости приморской столицы могут детально рассмотреть увеличенные изображения некоторых из них.



На фотовыставке можно «встретить» Пушкина на прогулке вдоль петербургской Зимней канавки, рассмотреть пушкинскую чернильницу с фигуркой арапчонка и увидеть знаменитый автопортрет поэта, воссозданный медальерами в металле.



На одном из фотопанно представлена золотая монета номиналом 10.000 рублей, выпущенная в 2024 году по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина. На ней расположено рельефное изображение сидящего под размашистым дубом писателя на фоне сюжетов его сказок.



Экспозиция будет работать до 16 декабря на пятом этаже Приморской сцены Мариинского театра по адресу: ул. Фастовская, 20.



Узнать о других фотовыставках регулятора и записаться на экскурсию в Музей Банка России во Владивостоке можно на сайте Музея Банка России.