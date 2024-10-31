Жители ряда домов Кировского района на сутки останутся без водоснабжения

В ряде домов Кировского района Казани временно отключат воду. Это связано с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода от ул. Архангельской до ул. Энгельса к централизованным сетям водоснабжения.
Как сообщили в МУП «Водоканал», с 9:00 7 ноября до 11:00 8 ноября подачу воды прекратят по следующим адресам:
пер. Архангельский, 1, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕, ⅙, 1/7, ⅛, 1/9, 2а, 4, 6, 7, 7 корп.1, 7а, 8, 8 корп.2−6;
ул. Архангельская, 2, 2 корп.2−3, 2а, 2а корп.1−5, 3, 4, 5, 5а, 6, 9, 10, 11, 12, 12 корп.1, 14, 14 корп.1, 16, 16 корп.1−4, 16/2, 17/2, 19, 21, 21а, 23, 23б, 25;
ул. Гладилова, 24, 26, 33, 35;
ул. Жуковка, 2 корп.2, 2 В, 2 г;
ул. Кожевенная, 38 корп.1;
ул. Краснококшайская, 33, 35, 37, 37а;
ул. Энгельса, 1, 7 корп.1−5, 12, 14, 15, 16а, 16б, 17, 17 корп.2, 20.