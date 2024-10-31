15 мостов ремонтируют в Иркутской области в 2024 году

Как отметил губернатор области Игорь Кобзев, улучшение состояния дорожных объектов сейчас одна из главных задач. Все работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, на финишную прямую вышло обновление восьми мостов. В следующем году сдадут важный мостовой переход в Усть-Куте через Лену. Кроме того, будут введены в эксплуатацию на реке Тутура в Жигаловском и Белую в Черемховском районах. Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо хирурги показали настоящее мастерство и спасли 45-летнему мужчине ногу от ампутации.