15 мостов ремонтируют в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области в 2024 году ремонтируют 15 мостов. При этом из них 12 хотят к концу года уже ввести в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы уже завершены на мостовых переходах через реки Вихоревка и Бурдой в Братском районе, Белую в Усольском и Голуметь в Черемховском.
— На мостах укладывают асфальтовое покрытие, устанавливают перила, дорожные знаки, освещение. Работы, запланированные на этот год, будут выполнены в полном объеме, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Как отметил губернатор области Игорь Кобзев, улучшение состояния дорожных объектов сейчас одна из главных задач. Все работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, на финишную прямую вышло обновление восьми мостов. В следующем году сдадут важный мостовой переход в Усть-Куте через Лену. Кроме того, будут введены в эксплуатацию на реке Тутура в Жигаловском и Белую в Черемховском районах. Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо хирурги показали настоящее мастерство и спасли 45-летнему мужчине ногу от ампутации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо хирурги показали настоящее мастерство и спасли 45-летнему мужчине ногу от ампутации.