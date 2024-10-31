Чем опасен Хэллоуин, рассказал священник из Новосибирска

Как утверждает священник, люди не вникают в историю праздника и забавляются под декорации с привидениями в жутких костюмах умерших. Именно в таком виде праздник продается в России, таким его любят за границей. В нашей стране, и в Новосибирске, у Хэллоуина есть ярые противники, которые настаивают на ограждении детей от «сатанинских» торжеств.