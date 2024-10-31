Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем опасен Хэллоуин, рассказал священник из Новосибирска

Хэллоуин отмечается 31 октября, в Россию этот праздник пришел благодаря массовой культуре.

Источник: unsplash.com

Священник Борис Левитан рассказал жителям Новосибирска, как православная церковь относится к празднику.

История Хэллоуина начинается в кельтских племенах, тогда его функция была связана с сельским хозяйством, и название было другое — Самайн. Карнавальный дух праздника появился спустя много веков в Америке.

Как утверждает священник, люди не вникают в историю праздника и забавляются под декорации с привидениями в жутких костюмах умерших. Именно в таком виде праздник продается в России, таким его любят за границей. В нашей стране, и в Новосибирске, у Хэллоуина есть ярые противники, которые настаивают на ограждении детей от «сатанинских» торжеств.

«На деле это заигрывание с откровенной нечистью, в прославление которой, собственно, и превратился праздник», — рассказал священник журналистам Om1 Новосибирск.

Демоны представляются в праздник добрыми и веселыми, но православные знают, что «духи злобы поднебесной» действительно существуют.

праздники