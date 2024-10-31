Найден способ повысить эффективность композиционного топлива на 12%

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый вид шламового биотоплива, который на 12% эффективнее известных альтернативных композиционных топлив. Выбросы вредных веществ с дымовыми газами при сжигании этого топлива вдвое меньше, рассказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Шламовое топливо — это композиционная смесь, состоящая из угля и отходов его переработки, а также жидких и твердых промышленных и коммунальных горючих отходов. В основном его применяют в теплоэнергетике на локальных или удаленных объектах энергогенерации.
«Нам удалось создать топливо с относительно высоким содержанием мелкодисперсных капель в потоке при распылении: их содержание до двух раз выше, чем в аналогичных суспензиях без добавок. Этот показатель оказывает непосредственное влияние на эффективность процесса горения и уменьшает выбросы вредных веществ. Более того, мы провели несколько экспериментов со сжиганием нашего топлива при температурах 700−900°С. Результаты показали, что относительные показатели эффективности у нашего образца на 10−12% выше, чем у аналогичных топлив без добавок», — приводятся в сообщении слова одного из разработчиков, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Глушкова.
Ученые создали биотопливо на основе угольного шлама с добавлением рисовой шелухи, осадка сточных вод и опилок. Результаты исследования показали, что благодаря дополнительным биокомпонентам в 2,5−4,2 раза повышается седиментационная устойчивость топлива. Эта характеристика отражает равномерное распределение и продолжительность нахождения во взвешенном состоянии мелкодисперсных твердых частиц в суспензии и является важной для организации процессов хранения и распыления топлив.
Лабораторные исследования показали, что при сжигании шламового топлива ученых ТПУ выбросы оксидов углерода, азота и серы можно сократить до полутора-двух раз. Проект поддержан федеральной программой Минобрнауки России «Приоритет-2030». Результаты исследования опубликованы в журнале Process Safety and Environmental Protection (Q1, IF: 6,9).