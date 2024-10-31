Найден способ повысить эффективность композиционного топлива на 12%

«Нам удалось создать топливо с относительно высоким содержанием мелкодисперсных капель в потоке при распылении: их содержание до двух раз выше, чем в аналогичных суспензиях без добавок. Этот показатель оказывает непосредственное влияние на эффективность процесса горения и уменьшает выбросы вредных веществ. Более того, мы провели несколько экспериментов со сжиганием нашего топлива при температурах 700−900°С. Результаты показали, что относительные показатели эффективности у нашего образца на 10−12% выше, чем у аналогичных топлив без добавок», — приводятся в сообщении слова одного из разработчиков, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Глушкова.