Для очистки тротуаров в Иркутске дополнительно применяют спецтехнику

От листвы и мелкого мусора очищают дороги, пешеходные зоны, заездные карманы, остановки общественного транспорта.
«Дополнительно тротуары подметаем с помощью тракторных щеток. Такие работы накануне провели на улицах Баумана, Академика Образцова, Василия Ледовского, в Деповском и Западном переулках. Использование спецтехники позволяет нам охватить больше площадей», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
За прошедшие сутки навели порядок на улицах Декабрьских Событий, Коммунистическая, Депутатская, Лесная, Красноармейская, Поленова, Петрова, Киренская, Шевцова, Дзержинского, Киевская, Джамбула, Авиастроителей, Розы Люксембург, Добролюбова, Василия Ледовского, Костычева, Мамина-Сибиряка, Челнокова, Безбокова, Маяковского и других.
В ночное время очищают проезжую часть магистральных улиц. По поручению мэра Руслана Болотова также продолжается уборка мостов, общественных пространств, дворовых территорий. Основные мероприятия проводят вручную с применением необходимого инвентаря, сообщает пресс-служба городской администрации.