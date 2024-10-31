Для очистки тротуаров в Иркутске дополнительно применяют спецтехнику

«Дополнительно тротуары подметаем с помощью тракторных щеток. Такие работы накануне провели на улицах Баумана, Академика Образцова, Василия Ледовского, в Деповском и Западном переулках. Использование спецтехники позволяет нам охватить больше площадей», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.