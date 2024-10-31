Фрагмент керамики возрастом 6 тыс. лет нашли на территории Кирилло-Белозерского монастыря

«Найденные нами материалы подтверждают, что в каменный век на этой территории существовали поселения. Фрагменты горшков из глины сделаны во времена неолитической революции, во период, когда люди научились обжигать глину, превращая ее в твердое водонепроницаемое вещество. Это открытие позволило изготавливать прочную посуду, в которой можно было варить и жарить продукты, а также хранить их в течение долгого времени. Для этого времени характерны лепные керамические сосуды с прямыми стенками, округлым дном, с зональным орнаментом из ямок и отпечатков гребенчатого штампа. Фрагмент именно такой керамики и был обнаружен», — рассказал Угланов.