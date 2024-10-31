Движение большегрузов на Ладожском мосту ограничат со 2 декабря

— Решение приняли по результатам диагностики переправы, которые показали, что она находится в предаварийном состоянии. Такая мера позволит уменьшить динамические нагрузки на искусственное сооружение, которые возникают при движении большого количества авто, в том числе едущих с перегрузом, — рассказали специалисты.