Движение большегрузов на Ладожском мосту ограничат со 2 декабря

Движение большегрузов на Ладожском мосту через реку Нева, расположенном на 40-м километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти, временно ограничат со 2 декабря. Об этом водителей предупредили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад».
— Решение приняли по результатам диагностики переправы, которые показали, что она находится в предаварийном состоянии. Такая мера позволит уменьшить динамические нагрузки на искусственное сооружение, которые возникают при движении большого количества авто, в том числе едущих с перегрузом, — рассказали специалисты.
К тому времени на участке установят предупреждающие дорожные знаки «Ограничение массы 23 тонны» и «Ограничение нагрузки на ось — 6 тонн».
Напомним, днем ранее, 30 октября, Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области предупредила о гололедице на дорогах двух регионов. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и избегать резкого торможения. Пешеходам рекомендовали пересекать проезжую часть только в установленных для этого местах.