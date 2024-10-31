С ноября стоимость проезда в трех уфимских маршрутках составит 45 рублей

Со следующего месяца в Уфе подорожает проезд на трех маршрутах общественного транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской админстрации.
Частные перевозчики ООО «Альянс СКД» и ООО «Арбат+» проинформировали, что стоимость поездки за наличку, безнал и по карте «Алга» составит 45 рублей:
— с 22 ноября — на маршруте № 218 «Микрорайон Дема (Улица Гилева) — Больница № 18»;
— с 23 ноября — на маршрутах № 221 «Микрорайон Шакша — Колхозный рынок» и № 225 «Шакша-2 — ДК УМПО — торгово-развлекательный центр “Планета”.
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