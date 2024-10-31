Целый микрорайон покрылся пылью и грязью из-за фур под Новосибирском

Фуры с щебнем ездят через Ложок уже несколько лет. Машины загружаются в Искитимском карьере и везут его на разрез «Богатырь» близ села Медведское.
Фуры не только разрушают дороги, но и разносят огромное количество пыли по микрорайону, потому что щебень не накрывают тентом. После дождя пыль превращается в грязь на детских площадках, зданиях и дорогах.
«В сухую погоду окно не открыть, пыль толщиной с палец скапливается», — жалуется местная жительница в разговоре с журналистом Сиб.фм.
Заместитель главы Искитима Константин Сеничев заявил, что власти принимают все меры. По его словам, руководство карьера имеет свои поливальные машины, которые моют дороги, однако их не хватает.