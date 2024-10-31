МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 22 метров в секунду. Ухудшение погоды прогнозируют в четверг, 31 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.
«Сегодня на территории региона синоптики прогнозируют порывы ветра до 22 метров в секунду. При усилении ветра не прячься под щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш, это может быть опасно», — сообщили в ведомстве.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.