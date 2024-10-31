МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 22 метров в секунду

«Сегодня на территории региона синоптики прогнозируют порывы ветра до 22 метров в секунду. При усилении ветра не прячься под щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш, это может быть опасно», — сообщили в ведомстве.