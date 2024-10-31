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МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 22 метров в секунду

Ухудшение погоды прогнозируют в четверг, 31 октября.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 77% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Reuters

МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 22 метров в секунду. Ухудшение погоды прогнозируют в четверг, 31 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

«Сегодня на территории региона синоптики прогнозируют порывы ветра до 22 метров в секунду. При усилении ветра не прячься под щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш, это может быть опасно», — сообщили в ведомстве.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.