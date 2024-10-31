Циклон «Лидия» принесет в Пермский край сильные осадки и установит снежный покров

Сегодня к вечеру на территорию Пермского края ворвется циклон «Лидия», который принесет сильные осадки до 15 мм.
По информации ГИС-центра Пермского университета, вечером 31 октября и ночью 1 ноября пройдет снег с дождем, в виде дождя на юге Прикамья — в Чайковском, Куеде и Чернушке.
«В Перми осадки начнутся 31 октября ближе к 22:00. Утром при затоке холодного воздуха они перейдут в снег при температуре воздуха 0…+1 градус», — делают неутешительный прогноз синоптики.
На востоке края, включая Губаху и Горнозаводск, днем 1 ноября может выпасть до 10−12 мм осадков в виде снега. При температуре воздуха около 0 градусов часть снега растает, но снежный покров все же сформируется на большей части края и в Перми. Его высота составит 2−5 см, на востоке региона — до 10 см.
Вечером в пятницу и в ночь на субботу похолодает до −1…-3 градусов. Обратите внимание, в Пермском крае ожидают первую за осень гололедицу!
Тем временем на Москву надвигается мощнейший североатлантический циклон «Мартина». Утром 1 ноября порывы ветра достигнут штормовых 16−21 м/с, выпадет 50% от месячной нормы осадков. Главное, чтобы самолеты в Пермь летали…