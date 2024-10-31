Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Циклон «Лидия» принесет в Пермский край сильные осадки и установит снежный покров

В Прикамье 31 октября завершится длительный сухой период, который продолжался почти весь октябрь.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 77% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня к вечеру на территорию Пермского края ворвется циклон «Лидия», который принесет сильные осадки до 15 мм.

По информации ГИС-центра Пермского университета, вечером 31 октября и ночью 1 ноября пройдет снег с дождем, в виде дождя на юге Прикамья — в Чайковском, Куеде и Чернушке.

«В Перми осадки начнутся 31 октября ближе к 22:00. Утром при затоке холодного воздуха они перейдут в снег при температуре воздуха 0…+1 градус», — делают неутешительный прогноз синоптики.

На востоке края, включая Губаху и Горнозаводск, днем 1 ноября может выпасть до 10−12 мм осадков в виде снега. При температуре воздуха около 0 градусов часть снега растает, но снежный покров все же сформируется на большей части края и в Перми. Его высота составит 2−5 см, на востоке региона — до 10 см.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу похолодает до −1…-3 градусов. Обратите внимание, в Пермском крае ожидают первую за осень гололедицу!

Тем временем на Москву надвигается мощнейший североатлантический циклон «Мартина». Утром 1 ноября порывы ветра достигнут штормовых 16−21 м/с, выпадет 50% от месячной нормы осадков. Главное, чтобы самолеты в Пермь летали…