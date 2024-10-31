Циклон «Лидия» принесет в Пермский край сильные осадки и установит снежный покров

На востоке края, включая Губаху и Горнозаводск, днем 1 ноября может выпасть до 10−12 мм осадков в виде снега. При температуре воздуха около 0 градусов часть снега растает, но снежный покров все же сформируется на большей части края и в Перми. Его высота составит 2−5 см, на востоке региона — до 10 см.