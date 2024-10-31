КС вынес решение о сроках исковой давности по коррупционным делам

В четверг, 31 октября, Конституционный суд (КС) вынес решение по запросу о проверке конституционности пяти статей Гражданского кодекса, касающихся применения сроков исковой давности при взыскании имущества по коррупционным делам. Постановление зачитал председатель суда Валерий Зорькин.
КС признал взаимосвязанные статьи 195, 196, 197 и 200 Гражданского кодекса не соответствующими нескольким статьям Конституции, в частности ч.1 статьи 1 и другим в той мере в какой судебное толкование позволяет рассматривать установленные ими общие трехлетний и 10-летний сроки исковой давности в качестве распространяющихся на требования генерального прокурора или подчиненных ему прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного коррупционным путем.
Зорькин также заявил, что в действующем законодательстве какой либо срок, ограничивающий возможность подачи иска об обращении в доход государства коррупционного имущества, считается неустановленным.
Согласно постановлению суда, при признании нынешнего положения дел — отсутствия таких сроков — адекватно отражающим в конкретно-исторических условиях общественные потребности федеральный законодатель вправе воздержаться от внесения каких-либо изменений в правовое регулирование.
«Однако при установлении соответствующих сроков законодателю необходимо учитывать позицию Суда: такой срок должен существенно превышать уже установленные (3 и 10 лет), необходимо предусмотреть специальные правила их течения, возможно сочетание различных правовых инструментов. Не должно допускаться применение такого срока в случае противодействия ответчика выявлению обстоятельств противоправного обогащения или формированию доказательств для обращения в суд», — отмечает КС.
Председатель КС подчеркнул, что сегодняшнее постановление касается только исковых требований Генпрокурора и подчиняющихся ему прокуроров по коррупционным делам, но не по делам о нарушении порядка приватизации.
Постановление вступает в силу немедленно, оно было принято единогласно всеми судьями, сказал Зорькин.
Запрос в КС направил Краснодарский краевой суд. Суд попросил проверить положение, согласно которому исковая давность не распространяется на требования о защите «личных неимущественных прав и других нематериальных благ». Заявитель отметил, что имеется неопределенность в применимости исковой давности к антикоррупционным искам, а сложившаяся противоречивая судебная практика может нарушать принципы равенства и верховенства закона.
В запросе суда отмечалось, что практика по антикоррупционным искам прокуроров отображает взаимоисключающие подходы: в одних случаях допускается применение исковой давности, а в других, при сходных обстоятельствах, — не допускается. «Это позволяет отдельным лицам избежать обращения коррупционно нажитого имущества в доход государства, создавая им необоснованные преимущества», — говорилось в обращении в КС.
Заседание, посвященное рассмотрению этого вопроса, состоялось 8 октября. На нем мнения представителей парламента, президента, правительства и Верховного суда разошлись. Представитель президента, бывший министр юстиции Александр Коновалов говорил, что распространение в отношении коррупционных правонарушений норм об исковой давности позволит легализовать незаконно полученные средства и имущество.
Представлявший Совет Федерации Андрей Клишас тоже выражал уверенность, что в вопросе коррупционных отношений применение сроков исковой давности служит легализации незаконно полученного имущества.
С ними был не согласен представитель Госдумы Юрий Петров. Он представил позицию депутатов, согласно которой необходимо ограничить по времени право прокурора предъявить в суде исковое требование об обращении в доход государства имущества, происхождение которого чиновник не может подтвердить.
Представлявший Верховный суд судья Андрей Марьин не согласился с тем, что наличие сроков давности приводит к легализации незаконных доходов. Он предложил наличие сроков считать не средством освобождения коррупционеров от ответственности, а «стимулом для правоохранительных органов своевременно проводить необходимые проверки и вовремя выявлять коррупционные правонарушения».
Какие статьи Гражданского кодекса рассматривались
Ст. 195 (понятие исковой давности), ст. 196 (общий срок исковой давности), п. 1 ст. 197 (специальные сроки исковой давности), п. 1 и 2 ст. 200 (начало течения срока исковой давности) и ст. 208 (требования, на которые исковая давность не распространяется).
Поводом направить в КС запрос для Краснодарского краевого суда стала рассматриваемая там апелляционная жалоба на решение нижестоящего Каневского районного суда. Последний удовлетворил требования Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества лиц, связанных с экс-руководством агроконцерна «Покровский». Ответчиками в суде выступали экс-бенефициары компании Андрей Коровайко, Аркадий Чебанов и другие. Иск об обращении в доход государства активов экс-бенефициара компании Андрея Коровайко был направлен надзорным ведомством еще в августе 2023 года.
По версии прокуратуры, его бизнес был основан на средства, полученные коррупционным путем во время работы в аппарате полпреда в Южном федеральном округе в 2001—2004 годах. Каневский райсуд постановил передать в госсобственность акции и доли в уставных капиталах 22 компаний стоимостью свыше 9 млрд руб. Суд посчитал, что к актам коррупции не применяются сроки исковой давности, на истечение которых ссылались ответчики. В своих жалобах ответчики продолжают настаивать на пропуске прокуратурой срока исковой давности, говорилось в суде.
Ранее юристы говорили РБК, что в последнее время Генпрокуратура увеличила количество исков о конфискации компаний у собственников, заподозренных в коррупции. Если в 2019 и 2020 годах было по одному иску, то в 2022-м — уже три, а в 2023 году — шесть.
В мае этого года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества крупнейшего производителя макарон «Макфа». Адвокаты группы указывали в суде на несоблюдение органами прокуратуры сроков исковой давности. По версии надзорного ведомства, «Макфа» и ряд других предприятий имеют коррупционное происхождение, поскольку их владельцы совмещали бизнес и работу в органах госвласти до 2014−2016 годов. Активы компании были обращены в собственность государства. По аналогичным основаниям национализации подвергся крупнейший автодилер России «Рольф».
Также несмотря на сроки давности, в пользу государства были взысканы акции Дальневосточного морского пароходства (FESCO) и активы агрохолдинга «Ариант» бизнесмена Александра Аристова (в том числе крупнейший в России производитель вина «Кубань-Вино»).