КС вынес решение о сроках исковой давности по коррупционным делам

По версии прокуратуры, его бизнес был основан на средства, полученные коррупционным путем во время работы в аппарате полпреда в Южном федеральном округе в 2001—2004 годах. Каневский райсуд постановил передать в госсобственность акции и доли в уставных капиталах 22 компаний стоимостью свыше 9 млрд руб. Суд посчитал, что к актам коррупции не применяются сроки исковой давности, на истечение которых ссылались ответчики. В своих жалобах ответчики продолжают настаивать на пропуске прокуратурой срока исковой давности, говорилось в суде.