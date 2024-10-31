Причиной взрыва газа в Черкесске назвали пенсионерку с расстройством

Жильцы отмечают, что последнее время пенсионерка совсем «слетела с катушек», при этом с ней ничего не могли сделать из-за наличия психического расстройства. Специалисты по газу пытались попасть к ней домой несколько раз, но женщина им не открывала, а однажды «через дверь покрыла матом полицейских». Мэр Черкесска Алексей Баскаев при этом говорит, что все работы и проверки к отопительному сезону в доме провели как положено. Следствие уже завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Есть ли бабушка Алла среди погибших при взрыве, пока неизвестно.